OE2024: debate na generalidade arranca com a aprovação da proposta garantida pelo PS

A votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 está prevista para terça-feira e esta segunda-feira, o debate deverá abrir com uma intervenção do primeiro-ministro.O Parlamento inicia esta segunda-feira dois dias de debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista e votos contra do PSD, Chega, IL, PCP e BE.

Nas últimas semanas, quando se pronunciou sobre o Orçamento para o próximo ano, o líder do executivo procurou acentuar o fator de incerteza inerente à atual conjuntura internacional, defendendo que o seu principal objetivo é colocar Portugal num"porto de abrigo" face às atuais perturbações externas, mantendo o crescimento (1,5%), o emprego em"níveis elevados", e reduzindo a dívida através de excedentes...

Já no plano puramente político, o primeiro-ministro criticou sobretudo a oposição à direita do PS, considerando que está"perplexa" e sem saber o que dizer em relação à proposta de Orçamento para 2024., bem apresentadinho e betinho; já disseram que eu sou luso comunista; e a Iniciativa Liberal até disse que eu tinha três mãos", comentou o líder do executivo no passado dia 18 no Parlamento. headtopics.com

"Andamos aqui a ser enganados, o país está a ser enganado. No que são impostos diretos, as alterações são pouco significativas e limitadas; no que são indiretos e atinge todos, o Governo vai cobrar muito mais em 2024 do que já cobrou em 2023 e 2022", sustentou.

Os deputados únicos do PAN e Livre, respetivamente Inês Sousa Real e Rui Tavares, ainda não anunciaram se repetem a posição de abstenção que tomaram relativamente à proposta orçamental para 2023.O Governo quer acabar, no próximo ano, com os benefícios para residentes não habituais. Uma medida que dá a estrangeiros e portugueses emigrantes a possibilidade de viver em Portugal e pagar menos impostos. headtopics.com

