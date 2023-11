Israel já terá entrado na Faixa de Gaza

A principal estrada que liga o norte ao sul do enclave palestiniano já estará sob controlo israelita. Há testemunhas que garantem ter visto os blindados num bairro às portas da capital de Gaza.Testemunhas na Faixa de Gaza disseram que tanques israelitas entraram esta segunda-feira num bairro nos arredores da cidade de Gaza, noticiou a agência francesa AFP.

As fontes citadas pela AFP disseram que as forças israelitas cortaram a estrada de Salahedine, que liga o norte ao sul da Faixa de Gaza.Segundo a agência espanhola, os soldados israelitas controlam o território desde a fronteira oriental do enclave até à estrada de Salahedine, na direção da cidade de Gaza.

Israel anunciou na sexta-feira que a ofensiva contra o grupo islamita palestiniano Hamas tinha entrado numa segunda fase e que iria expandir as operações terrestres, após duas semanas de

A enviada da SIC e do Expresso ao Médio Oriente, a jornalista Clara Ferreira Alves, acredita que já estamos à beira de um colapso da situação humanitária em Gaza e reitera que"o antissemitismo vai crescer, os judeus europeus estão com muito medo, muitos querem voltar para Israel porque não se sentem seguros".

