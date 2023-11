Primeiras reações! Mariana Pinto concorda que foi 'uma planta' no Big Brother

A aventura de Mariana Pinto na atual edição do Big Brother, da TVI, terminou na noite deste domingo após perder o duelo final contra Palmira Rodrigues. No exterior da casa, e em declarações ao canal, a jovem natural de Marco de Canaveses foi confrontada com o facto de as pessoas dizerem que ela foi uma planta. 'Concordo um bocadinho, que podia ter dado muito mais, podia ter feito muito mais e jogado muito mais', confessou.

'Agora arrependo-me. Podia ter dado muito mais a minha opinião, ter estado mais ativa no jogo. Mas pronto, foi o que foi. Não é coisa fácil estar lá, é sempre inesperado. Foi o que foi', desabafou. Mariana Pinto afirmou, porém, que a experiência 'valeu muito a pena'. 'Foi uma experiência incrível, tenho pessoas que levo para a vida, que adoro', concluiu.

