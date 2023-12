Chef Marlene Vieira: uma carreira de sucesso na culinária

Aos 42 anos, conta com uma experiência profissional de 30. Chef reconhecida nacional e internacionalmente, Marlene Vieira já passou por vários restaurantes e hotéis de renome, assim como pelo restaurante Alfama, em Nova Iorque, tendo os seus pastéis de nata sido elogiados pelo New York Times.Marlene Vieira, proveniente de uma família em que os pais eram talhantes, teve o seu primeiro contacto com a culinária aos 12 anos, quando trabalhou num restaurante durante as férias.

Aos 16 anos, ingressou na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira, que marcou os seus trajetos pessoal e profissional. O início do seu percurso profissional inclui uma passagem pelo Forte de São João Baptista, em Vila do Conde, e uma mudança para Manhattan aos 21 anos, onde contribuiu para o restaurante Alfama, especializado em comida portuguesa. De volta a Portugal, Marlene Vieira foi chef residente no restaurante Manifesto, ao lado do chef Luís Baiena, e posteriormente liderou a cozinha do restaurante Avenue, em Lisbo





