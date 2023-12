Inverno pode levar a declínio cognitivo nos idosos: os sinais a que devemos estar atentos e como distinguir da demência. Marina Lopes explica que sinais podem demonstrar que um idoso está a passar por uma depressão sazonal, e de que formas podemos ajudá-lo. Os mais velhos sofrem, regularmente, com a chegada do inverno, já que é uma altura em que deixam de poder passear ao ar livre, apanhar vitamina D, ou socializar da mesma forma.

Os estudos mais recentes relativos à prevalência da depressão nos idosos, incluindo realizado por uma equipa de portugueses, indicam que mais de um em cada dez idosos sofre desta doença, o que equivale a uma percentagem de cerca de 12%, e cerca de 10% sofre de ansiedade., uma plataforma gratuita de referenciação de lares que apoia as famílias na procura e seleção do lar ideal para os mais velhos, afirma que este cenário é “preocupante e não deve ser ignorado”, acrescentando que “os número reais devem ser mais elevados do que o que revelam os dados, já que “tudo indica que a depressão na terceira idade é bastante frequente





