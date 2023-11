Armando Pereira já entregou caução de 10 milhões para ficar em liberdade

O cofundador da Altice, Armando Pereira, já pagou a caução de 10 milhões de euros para deixa de estar em prisão domiciliária. É a maior caução alguma vez exigida pela justiça portuguesa.

A SIC sabe que o dinheiro teve de ser transferido do estrangeiro para Portugal antes de ser entregue à justiça. A caução foi prestada numa conta da Caixa Geral de Depósitos.O tribunal substituiu a medida de coação de prisão domiciliária ao ex-CEO da Altice, Armando Pereira, por uma caução de 10 milhões de euros, a maior alguma vez exigida pela justiça portuguesa.

Bernardo Pereira: 'Somos o país da UE que menos investe em ciclovias por habitante'Portugal está a divergir de outros países europeus na revolução da micromobilidade e investe apenas 30 cêntimos por habitante na rede ciclável, apontou o especialista em mobilidade sustentável da Lisboa E-Nova em entrevista Portugal Mobi Summit. Sinais que podem comprometer as metas da neutralidade carbónica. Consulte Mais informação ⮕

Festival DocLisboa premeia o filme 'As melusinas à margem do rio' de Melanie PereiraO filme 'As melusinas à margem do rio', de Melanie Pereira, foi o mais premiado no festival DocLisboa, numa edição em que o público elegeu o documentário de Sofia Marques sobre Luís Miguel Cintra, anunciou hoje a organização. Consulte Mais informação ⮕

