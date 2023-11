Tanques israelitas estão nos arredores da Cidade de Gaza

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.As tropas israelitas continuam a avançar no Norte e no Centro da Faixa de Gaza e já estão nos arredores da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestiniano. Ao início do dia, o Exército israelita tinha afirmado que atingira 600 alvos nos últimos dias, matando “dezenas de combatentes” nas últimas horas.

Um vídeo obtido pela Associated Press mostra um tanque e uma escavadora no Centro de Gaza a bloquear a mesma estrada – uma das que o Exército israelita tinha dito aos palestinianos para usarem para escaparem para o Sul do enclave.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza (controlado pelo Hamas, que governa Gaza), três pessoas foram mortas nesse ataque. Questionado sobre se as forças israelitas ocupam posições na estrada de Saladino, o porta-voz das IDF (Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, recusou comentar movimentações concretas, confirmando que mais tropas tinham entrado na Faixa de Gaza e repetindo: “Expandimos as nossas operações”. headtopics.com

A ofensiva vai “continuar a intensificar-se de acordo com as fases do conflito e com os seus objectivos”, afirmou ainda o contra-almirante, sublinhando que há combates no terreno entre militares israelitas e membros do Hamas. “Durante a noite, as nossas tropas eliminaram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e tentaram enfrentar as forças que se moviam na sua direcção”, descreveu Hagari.

Imagens divulgadas já esta segunda-feira pelo Exército mostram veículos blindados que se movem entre edifícios e soldados que assumem posições dentro de uma casa, mas a localização não é divulgada. O Hamas disse também que está envolvido em “combates intensos com a força de ocupação invasora” no Norte de Gaza. headtopics.com

Tanques nos arredores da cidade de GazaSoldados israelitas controlam fronteira oriental de Gaza e estrada que liga o norte ao sul deste enclave palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

Tropas israelitas às portas da cidade de Gaza, cortam estrada que liga norte a sul do territórioAs notícias na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta sobre bombardeamentos nos arredores de três hospitais em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta sobre bombardeamentos nos arredores de três hospitais em GazaSegundo relatório da ONU, ocorreram ataques próximos dos hospitais de Al-Shifa, Al-Quds (ambos na capital Gaza) e do Hospital Indonésio, na parte norte da Faixa de Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado “dezenas de combatentes” em Gaza e atingido mais de 600 alvosO exército israelita disse ter matado “dezenas de combatentes” das milícias islâmicas barricados em edifícios e túneis na Faixa de Gaza durante confrontos nas últimas horas. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz já ter matado “dezenas de combatentes” em GazaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕