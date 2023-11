Goiás de Armando Evangelista empata com Vasco da Gama em duelo de ‘aflitos’

Em Goiânia, o experiente avançado argentino Vegetti abriu o marcador para os vascaínos, aos 58 minutos, após assistência do central Maicon, ex-jogador de Nacional e FC Porto, na sequência de canto.

Já com o médio português Raphael Guzzo, lançado por Evangelista, aos 65 minutos, os anfitriões intensificaram a pressão, mas viram Leo Jardim, ex-guarda-redes de Rio Ave e Boavista, evitar o empate com várias defesas de grande qualidade.

Na fase final do jogo, com o Vasco reduzido a 10, por expulsão de Vegetti (90), o Goiás conseguiu garantir a igualdade nos descontos, por intermédio de Matheus Babi (90+2), ex-futebolista do Santa Clara. headtopics.com

Goiás (17.º) e Vasco da Gama (18.º), ambos com sequências de três jogos sem ganhar no Brasileirão, seguem na zona de despromoção, com 32 e 31 pontos, respetivamente. Ainda hoje, o Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, 12.º com 37 pontos, desloca-se ao terreno do líder Botafogo (59).

Altice quer saída de gestores ligados a Armando PereiraAltice e MEO já são assistentes no processo em investigação. Consulte Mais informação ⮕

Vasco Palmeirim chora a morte de elemento da produção de 'Taskmaster': 'Deixa-nos jovem. É ...Vasco Palmeirim chora a morte de colega da produção... Consulte Mais informação ⮕

Vasco Cotovio. “Estive no sítio certo à hora certa”Nascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Vasco Cotovio. 'Estive no sítio certo à hora certa'Galardoado com um Emmy pela investigação 'Maduro’s Blood Gold' Vasco Cotovio tem 35 anos e trabalha há 9 na CNN em Londres. Explica que, no jornalismo, o essencial é 'ganhar estaleca' o mais cedo possível e explica que os seus sonhos são dar aulas, escrever um livro e fazer documentário. Consulte Mais informação ⮕

Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o VizelaConsulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Pablo Villar para o duelo desta noite. Consulte Mais informação ⮕

Reims sobe ao quarto lugar provisório da Liga francesa com vitória sobre LorientUm golo solitário do inglês Josh Wilson-Esbrand permitiu hoje ao Stade de Reims superiorizar-se na receção ao Lorient, por 1-0, em duelo da 10.ª jornada da Liga francesa de futebol, consumando a subida provisória à quarta posição. Consulte Mais informação ⮕