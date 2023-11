Armando Pereira bate recorde com a caução mais alta de todas

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Meses antes – em 2021 – foram aplicadas a dois dos arguidos mais mediáticos da história recente da Justiça portuguesa — o ex-presidente do SLB, Luís Filipe Vieira e o empresário madeirense, Joe Berardo — o pagamento de cauções de três milhões e cinco milhões de euros, respetivamente.

Se o arguido faltar sem justificação a um ato processual a que devesse comparecer ou não cumprir as obrigações decorrentes de outra medida de coação,esse valor fica numa conta bancária ‘congelada’ apensa ao processo headtopics.com

, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência”. Os investigadores suspeitam que, a nível fiscal, o Estado terá sido defraudado numa verba superior a 100 milhões de euros.

. Ficando assim sujeito ao pagamento de uma caução de cinco milhões de euros, impedido de sair do país e de entrega do seu passaporte. Carlos Alexandre aceitou a proposta de caução apresentada por Joe Berardo, que deu como contrapartida imóveis avaliados em oito milhões de euros, que pertencem a empresas de familiares. headtopics.com

Determinou ainda que o valor de 1,5 milhões de euros resultante dessa redução fosse afeto à caução fixada ao arguido no âmbito do processo Universo ES. Ficou então sujeito à entrega do remanescente valor de 1,5 milhões de euros.O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira quis pagar a sua caução de três milhões de euros através de um imóvel e de ações do Benfica.

Goiás de Armando Evangelista empata com Vasco da Gama em duelo de ‘aflitos’O Goiás, orientado pelo treinador português Armando Evangelista, empatou hoje 1-1 na receção ao Vasco da Gama, resultado que mantém as duas equipas na zona de despromoção do campeonato brasileiro de futebol, após a 30.ª jornada. Consulte Mais informação ⮕

Festival DocLisboa premeia o filme 'As melusinas à margem do rio' de Melanie PereiraO filme 'As melusinas à margem do rio', de Melanie Pereira, foi o mais premiado no festival DocLisboa, numa edição em que o público elegeu o documentário de Sofia Marques sobre Luís Miguel Cintra, anunciou hoje a organização. Consulte Mais informação ⮕

