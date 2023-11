Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.dicas gerais para se poupar nas telecomunicações

“No que diz respeito à análise de pacotes de telecomunicações, a mesma pode parecer algo complexa e desnecessária, porque os grandesdo mercado (Meo, Nos e Vodafone) costumam praticar preços muito semelhantes entre si”, confirma fonte oficial do ComparaJá, uma plataforma de comparação de preços e ofertas em vários setores, numa análise sobre telecomunicações feita a pedido do ECO.

muitos poderão ficar surpreendidos ao descobrir que, feitas as contas, pode ser mais vantajoso contratar o serviço móvel à parte, ao invés de o acrescentar ao pacote de telecomunicações. Vamos a um exemplo. No dia 23 de outubro, um consumidor que quisesse contratar um pacote 3P da Meo (internet, televisão e telefone), líder de mercado nas ofertas convergentes, tinha à sua disposição no site da operadora o pacote M3 300 Net Fibra, por 40,49 euros por mês, com oferta da primeira mensalidade, dois anos de fidelização, internet com 500 Mbps (megabits por segundo) deAndroid TV 4K. headtopics.com

Assim, quando (e se) chegar o momento de adicionar produtos ao pacote, faz todo o sentido olhar para alguns em particular de forma individualizada”,André Pedro, diretor do ComparaJá, detalha ao ECO que, “dependendo da zona onde se reside, pode haver ofertas móveis específicas que compensem separar os serviços”.

“À semelhança do que acontece com quase todo o comércio, a Black Friday é uma ótima altura para comparar pacotes de telecomunicação e não é por haver um período de fidelização que não pode aproveitar esta onda de promoções”, lê-se na análise partilhada com o ECO. “ headtopics.com

