António Costa reforça que faria a mesma decisão de demissão

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Na segunda-feira, António Costa, lançou o repto: “Hoje faria exatamente o mesmo que fiz no dia 7 de novembro.

É uma decisão — a da demissão — da qual não há retorno O que pode é perguntar a quem fez o comunicado e a quem tomou a decisão de dissolver a Assembleia da República se fariam o mesmo perante o que sabem hoje” , disse. O primeiro-ministro em gestão referia-se ao comunicado enviado pelo gabinete da Procuradora-Geral da República (PGR) a 7 de novembro, logo após a serem conhecidas buscas em São Bento, no qual, no último e já famoso parágrafo, vinha a menção a uma investigação a António Costa, a decorrer no Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).e reforçou que desconhece as suspeitas que levaram à existência deste process





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

50 anos do PS: António Costa visita AlemanhaO secretário-geral do PS, António Costa, visita a Alemanha para celebrar os 50 anos do partido, que foi fundado em Bad Münstereifel em 1973. Com a sua saída anunciada da liderança, esta é uma das últimas ações de Costa como secretário-geral.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Costa não admite cargo na UE 'enquanto não estiver esclarecido' inquéritoApesar de estar de "consci&234;ncia absolutamente tranquila", Costa diz que n&227;o est&225; dispon&237;vel para "exercer cargos p&250;blicos", nem a n&237;vel europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Declaração de António Costa sobre cargos públicosO primeiro-ministro António Costa expressa sua opinião sobre a necessidade de preservar a integridade das instituições antes de assumir cargos públicos

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

António Costa defende uma social-democracia mais combativa contra o populismoO secretário-geral do PS defendeu esta terça-feira, na Alemanha, que a social-democracia deve ser "mais combativa" e responder com "confiança" ao crescente populismo, que se alimenta do medo e da insegurança provocada pelos acontecimentos dos últimos anos.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal questiona António Costa sobre reunião entre PGR e PresidenteA Iniciativa Liberal vai enviar perguntas ao primeiro-ministro António Costa sobre a reunião entre a procuradora-geral da República e o Presidente Marcelo. A dúvida é se a sugestão partiu de Costa e qual era o propósito.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

António Costa defende que a social-democracia deve ser mais combativa contra o populismoO secretário-geral do PS defendeu hoje, na Alemanha, que a social-democracia deve ser "mais combativa" e responder com "confiança" ao crescente populismo, que se alimenta do medo e da insegurança provocada pelos acontecimentos dos últimos anos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »