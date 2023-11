António Costa defende uma social-democracia mais combativa contra o populismo

O secretário-geral do PS defendeu esta terça-feira, na Alemanha, que a social-democracia deve ser "mais combativa" e responder com "confiança" ao crescente populismo, que se alimenta do medo e da insegurança provocada pelos acontecimentos dos últimos anos.

CDS rejeita populismos e respeita "orientações pessoais" em nova Declaração de Princípios defendeu António Costa, que intervinha num painel de discussão sobre "como proteger uma Europa democrática" no quadro das eleições europeias de junho próximo, realizado na Fundação Frederich Ebert, em Bona. O líder do PS, que se deslocou à Alemanha entre segunda-feira e esta terça-feira para participar em comemorações do 50º aniversário da fundação do partido, na localidade de Bad Münstereifel, juntamente com o seu partido 'irmão' alemão, os sociais-democratas do SPD (família socialista), sublinhou esta terça-feira em Bona a sua convicção de que há "todas as razões para ter uma social-democracia mais combativa"."E mais: temos a necessidade de ter uma social-democracia mais combativa".





