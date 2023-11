50 anos do PS: António Costa visita Alemanha

Alguns dos fundadores do PS, entre os quais Mário Soares, Rui Mateus e Maria Barroso em Bad Münstereifel, em 1973, no congresso da ASP.Os 50 anos do PS, tal como a celebração dos 50 anos da Guiné-Bissau, faz parte de todo um percurso, porque os momentos históricos não acontecem só por si, são uma cadeia de acontecimentos" , disse o secretário-geral socialista, António Costa, na cidade alemã de Bad Münstereifel, onde o PS foi fundado em abril 1973.

Com a saída anunciada da liderança do partido, António Costa visita agora a Alemanha numa das últimas ações na qualidade de secretário-geral do PS. Do lado português, a comitiva integra ainda o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, o presidente do grupo parlamentar do partido, Eurico Brilhante Dias e Isabel Soares, presidente da Fundação Mário Soares-Maria Barroso. Do lado alemão, estão Lars Klingbeil, presidente do SPD, e Martin Schultz, antigo presidente do Parlamento Europeu e atual presidente da Fundação Friederich Ebert, a mesma que financiou o partido na sua fundaçã





