میکڈونلڈز میں احتجاجاً فلسطینی پرچم والے چوہے چھوڑ دئیے گئے

یاد رہے کہ اسرائیلی افواج کومفت کھانا فراہم کرنے کے اعلان پرسوشل میڈیاپر ’بائیکاٹ میکڈونلڈ‘ ٹرینڈ بھی چلتا رہا ہے۔ جبکہ خطرات کے پیش نظر میلڈونلڈز کی سیکورٹی میں بھی اضافہ کردیا گیا ہے۔

ARYNEWSUD: ویڈیو: کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیاغزہ پر اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے بھارت میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی اسٹیڈیم میں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: شیخ رشید کے سیل میں چوہے چھوڑے گئے، چپیڑیں ماری گئیں اور منہ پر۔۔۔، بڑا دعویٰ ...لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف قانون دان لطیف کھوسہ نے شیخ رشید پر تشدد کئے جانے سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری کی عمارت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے بتایا کہ جن دنوں وہ منظر عام سے غائب رہے ان کے سیل میں مکھیوں کی بہتات...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: غزہ میں روز 420 سے زائد معصوم فلسطینی بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں: یونیسیف نے دل ...غزہ ( مانیٹرنگ ڈیسک ) غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہر روز 420 سے زائد معصوم فلسطینی بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے دل دہلا دینے والے اعدادوشمار جاری کر دیئے۔ 'جیو نیوز ' کے مطابق یونیسیف کی جانب سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث مرنے والے بچوں سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیںجن میں بتایا گیا...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: غلام سرور خان بھی تحریک انصاف چھوڑ گئےلاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی تحریک انصاف چھوڑ گئے ۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق ذرائع کاکہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کی جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات کی،غلام سرور خان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ غلام سرور خان آئندہ چند روز میں ٹیکسلا میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید350 کے لگ بھگ شہری زخمی بھی ہوئے، اسرائیلی بمباری میں اب تک 8500 فلسطینی شہید ہوچکے، عرب میڈیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕