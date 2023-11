سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر ایک ویدھیکا آریا نامی بھارتی خاتون نے ایک دلچسپ پوسٹ کی جس میں انہوں نے ممبئی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے اس سے سکون ڈھونڈنے کی انوکھی درخواست کی ہے۔ممبئی پولیس نے بھی سکون کی متلاشی خاتون کو ایکس پلیٹ فارم پر فوری ردعمل دیتے ہوئے کہا قدرے فکر انگیز جواب دیا کہ ’’مِس آریا، ہم میں سے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔‘‘

Many of us are in ‘talaash’ of ‘sukoon’ too Ms Arya! We appreciate your ‘aitbaar’ in us and are sure that you will find it in your ‘rooh’ – for anything else tangible, you may ‘beshaq’ come to us

:

ARYNEWSUD: ’سکون ڈھونڈے تھانے جا رہی ہوں‘ بھارتی خاتون کی منفرد ٹویٹ پر پولیس نے کیا ردعمل دیا؟افراتفری کی اس زندگی میں فی زمانہ تقریباً ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے بھارتی خاتون نے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے تھانے جانے کا قصد کیا جس پر پولیس نے دلچسپ ردعمل دیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ »

DAİLYPAKİSTAN: ٹوئٹر پر خاتون کی پولیس سے ’سکون‘ ڈھونڈنے کی انوکھی درخواستممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر اکثر سرکاری اداروں اور پولیس کی جانب سے شہریوں کو دلچسپ اور مزیدار جوابات موصول ہوتے رہتے ہیں تاہم ٹوئٹر پر ایک انوکھی درخواست دیکھنے میں آئی جس میں ایک خاتون کی جانب سے پولیس سے ’سکون‘ ڈھونڈنے کی درخواست کی گئی ہے۔اس ٹویٹ میں ایک انڈین خاتون نے ممبئی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ »

ARYNEWSUD: خاتون نے ’سکون تلاش‘ کرنے کے لیے مدد مانگی تو ممبئی پولیس نے لاجواب کردیا!سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لوگ اکثر اوقات بڑے اداروں کے لیے پوسٹ لگاتے ہیں اور انھیں ٹیگ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کانقظہ نظر اس ادارے تک پہنچ جائے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ »

ARYNEWSUD: خاتون نے ’سکون تلاش‘ کرنے کے لیے مدد مانگی تو ممبئی پولیس نے لاجواب کردیا!سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لوگ اکثر اوقات بڑے اداروں کے لیے پوسٹ لگاتے ہیں اور انھیں ٹیگ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کانقظہ نظر اس ادارے تک پہنچ جائے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ »

ARYNEWSUD: ویرات کوہلی پر تنقید کیوں کی؟ مداحوں نے اخبار کی کاپیاں جلا دیںبھارتی ٹیم کے مایہ ناز بیٹر ویرات کوہلی کی بیٹنگ تکنیک پر تنقید کرنے پر مداحوں نے مقامی اخبار کی کاپیاں جلا ڈالیں۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ »

ARYNEWSUD: سلطنت عمان: نئے ویزوں کا اجرا معطلرائل عمان پولیس نے سیاحتی اور وزٹ ویزوں پر عمان پہنچنے والے تارکین وطن کے لیے ''ویزا کی تبدیلی” کی معطلی کی تصدیق کردی ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ »