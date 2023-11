غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید

العریبیہ نیوز کی رپورٹ میں فلسطینی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی طیاروں نے 6 بم برسائے اس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 350 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں۔

بمباری کے بعد فرانسیسی خبر رساں ادارے کی جبالیہ کیمپ کی وائرل ہونے والی ایک فوٹیج میں کم از کم 47 لاشیں تباہ ہوجانےو الے مکانات کے ملبے میں سے نکالی جاتی دکھائی گئی ہیں۔ فوٹیج میں بمباری کے بعد زمین پر پڑ جانے والے دو وسیع و عریض گڑھوں کے کنارے درجنوں افراد میتوں اور زخمیوں کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے دکھائی دے رہے ہیں۔فلسیطنی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی بمباری کے آغاز سے لے کر اب تک بچوں، بزرگوں اور خواتین سمیت 8525 شہری شہید ہوچکے ہیں۔چیٹ لیک کرنے کا معاملہ؛ آفریدی نے بھی ذکا اشرف کو آڑے ہاتھوں لے لیاپاکستان کے بعد سری لنکا کی افغانیوں سے شکست! عرفان پٹھان کے ڈانس کی ویڈیو...

