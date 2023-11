Libro tungkol sa Pinoy adobo ibinida sa Frankfurt Book Fair

Sa librong nakasentro sa Pinoy adobo, ipinaliwanag ni Chef Tayag ang mayamang kasaysayan at kulturang pinagmulan ng paboritong ulam ng mga Pilipino. Makikita rin sa kanyang pananaliksik ang iba't ibang bersyon nito sa mga rehiyon ng Pilipinas.

Masaya namang ibinahagi ng Filipino-German adobo enthusiasts ang kanilang mga bersyon ng adobo na Pinoy pa rin ang pagkakaluto pero mas malapit sa panlasang banyaga partikular na sa mga Aleman. Ibinida ang kanilang bersyon ng Ibanag toasted adobo, adobo floss balls, adobong Bisaya, Bacolod tres adobo at Batangueno chicken adobo.

Ang ‘Adobo Book’ ay bahagi ng koleksyon ng culinary books na ibinida ng National Book Development Board ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair. Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

