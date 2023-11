Wesley Sneijder ziet rol voor zichzelf weggelegd bij Ajax: ‘Ik ben hongerig’

Sneijder vindt het ‘heel moeilijk’ om te zien hoe Ajax eraan toe is, geeft hij aan. “AZ, Feyenoord, PSV… Al deze clubs spelen dit seizoen Europees, omdat Ajax met hun Europese successen van de afgelopen jaren belangrijke punten heeft verzameld voor de coëfficiëntenranglijst. Het hele land beschouwt de huidige situatie als een ramp, zelfs de fans van andere teams. Zoiets mag simpelweg niet gebeuren.

Volgens Sneijder wordt het voor Ajax ook moeilijk om deze spelers in de toekomst weer voor een mooi bedrag van de hand te doen. Daarbij haalt hij drie spelers aan als voorbeeld. “Normaal gesproken zou Ajax jonge topspelers kunnen verkopen om geld te verdienen en daarmee iets nieuws op te bouwen. Maar wie zou je kunnen verkopen van het huidige team? Avila, Gaaei, Sutalo? Wie wil die spelers kopen? Niemand.

Komende donderdag speelt Ajax een inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Die is heel belangrijk, weet Sneijder. “Iedereen kijkt nu naar die wedstrijd. Tegenstanders waren vroeger bang om tegen Ajax te spelen. Nu zijn ze optimistisch dat ze kunnen winnen. Als de eerste vijf tot tien minuten van Ajax donderdag niet goed zijn, wordt de ploeg uitgejoeld. En het maakt de spelers nerveus omdat ze geen vertrouwen hebben.

Al met al ziet de voormalig Ajacied weinig tot geen perspectief. “De kwaliteit van de spelers is erg laag en de structuren, ook binnen de club, zijn niet goed. Ze staan onder aan de ranglijst en blijven verliezen. Zolang je onderaan staat, is er altijd een groot risico op degradatie. En het realiseren van een ommekeer is zeer moeilijk.”

