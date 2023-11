Summerville dankzij werklust belangrijke man in Engeland: 'Kom op, ga zo door'

"Hij voelt zich hierin meer op zijn gemak, ook dankzij het harde werk bij Thorp Arch, op het trainingsveld. Dat is omdat we hem altijd in een situatie brengen waarin hij moet finishen of de eindpass moet vinden. Hij is zeker op de goede weg, maar het gaat om consistentie. Kwaliteit moet over een langere termijn geleverd worden", meent Farke, die Summerville aanmoedigt door te gaan met waar hij mee bezig is."Ga zo door. Ook in de komende wedstrijden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: 'Ik verwacht dat er een serieuze club zich gaat melden voor Summerville'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool denkt aan 'Ajax-sensatie' RenschEen opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Wild gerucht uit Engeland: Liverpool gecharmeerd van 'veelzijdige Ajax-sensatie'Een opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Een miljard uitgegeven en elfde in Engeland: Pochettino reageert op valse start ChelseaLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranje zoekt vroeg aanval op Hampden Park • Snelle goal Belgen tegen EngelandHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Oranje zoekt vroeg aanval op Hampden Park • Snelle goal Belgen tegen EngelandHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕