Wat kan kreupel Ajax tegen Brighton? • Maduro verrast niet met basiselftal

Na de 1-4 kreeg AZ even een impuls, stiekem maar ook tegen beter weten in hopend op een opleving. Maar Aston Villa, de nummer vijf van de Engelse Premier League, laat zich er niet door gek maken. De Engelsen houden makkelijk stand en gaan de wedstrijd eenvoudig uitspelen. De nummer twee van de eredivisie is geen partij.AZ wil nog wel, brutaal als ze zijn. Ze blijven maar rennen, al spant Villa zich ook niet bovenmatig in. Ja, ze gaan meer fouten maar AZ maakt er geen gebruik van.

En ook al de 0-4. Het is de vierde uitbraak en de vierde goal voor Aston Villa. McGinn glijdt 'm binnen bij de eerste paal. Dit wordt een beetje pijnlijk voor de Alkmaarders, die aan de bal helemaal niet slecht zijn.AZ-AVL | 53' Wat kan AZ nog?

Newcastle United-middenvelder Sandro Tonali is door de Italiaanse bond voor tien maanden geschorst vanwege gokken op wedstrijden waarin zijn voormalige ploegen Brescia en AC Milan betrokken waren. In de blessuretijd probeerde AZ het nog, met Mijnans die achter de laatste linie de bal op z'n hoofd kreeg. Maar meer was het niet.Naarmate de eerste helft verstrijkt voetbalt Aston Villa steeds makkelijker onder de Alkmaarse druk uit. Soms spelen ze hun mannetjes gewoon in de dekking aan. Andersom zet Villa AZ nu ook vroeg vast. En dan komt AZ er niet aan te pas. Dan is het niveauverschil wel duidelijk.Daar lijkt AZ op 1-2 te komen. headtopics.com

Zonde voor AZ, want zelf creeert Villa niet heel veel. AZ verstoort de opbouw vaak. Maar bij een foutje van AZ, zoals die net van Mijnans, worden de Engelsen gelijk gevaarlijk. Onverbiddelijk zelfs.Na de 0-1 van Villa is AZ niet anders gaan spelen. En dat spreekt voor ze. AZ blijft de Engelsen vroeg vastzetten en dat werkt heel aardig. We zagen nog niet meer dan een paar hijsen naar voren.Hij ligt erin! Bij de eerste kans voor Aston Villa is he raak. Bailey wreeft de bal in de hoek.

