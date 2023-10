Maduro legt uit hoe hij Ajax anders gaat laten spelen dan onder Steijn

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Hedwiges Maduro heeft tekst en uitleg gekregen over wat hij van plan is anders te doen dan zijn voorganger bij, Maurice Steijn.

"We hebben twee korte, maar wel hele goede trainingen gehad. Ik denk dat het plan duidelijk is en nu is het aan de spelers om het te laten zien en daar hoop ik op." Maduro wordt na deze week naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door John van 't Schip.beschuldigd dat hij een 'mes in de rug' van Steijn zou hebben gestoken. Maduro ontkende de berichtgeving van de ochtendkrant woensdag op de persconferentie."Het gaat goed met hem.

