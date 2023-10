Twee Nederlanders in de basis bij Brighton tegen Ajax

De opstelling van Brighton & Hove Albion voor de Europa League-wedstrijd tegen Ajax is bekend. Dit zijn de namen die manager Roberto De Zerbi aan de aftrap heeft gebracht., en hij kan met zijn defensieve kompaan Jan Paul van Hecke (centrumverdediger) overleggen in zijn eigen taal. Doelman Bart Verbruggen maakt onder de lat plaats voor Jason Steele.

Op het middenveld is Ansu Fati, overgekomen van Barcelona, één van de blikvangers.die zowat overal op het veld uit de voeten kan, lijkt op linksback te gaan starten. Voorin zal de ploeg van Hedwiges Maduro moeten oppassen voor spits João Pedro. Samen met Simon Adingra en Kaoru Mitoma vormt hij een voorhoede die in Engeland volop lof oogst.

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

Brighton & Hove Albion vermoedelijk met drie Nederlanders tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕