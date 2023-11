Van voetballen tegen Ajax tot titelgevecht: Osaro wil Verhoeven onttronen

Door financiële problemen thuis en het gebrek aan een vaste woonplaats werd Osaro uit huis geplaatst."Vanaf mijn tiende heb ik bij jeugdzorg gezeten en in een crisisopvang gewoond. Daarna ging ik naar een internaat en heb ik begeleid gewoond", vertelt Osaro aan NU.nl.

De jonge Osaro vond zijn afleiding in voetbal, waar hij bovengemiddeld goed in was. Bij amateurclub Roda '46 uit Leusden kwam hij uit op landelijk niveau. Hij speelde regelmatig tegen jeugdteams van profclubs."Ik heb bijvoorbeeld tegen Ajax gevoetbald. Ik speelde tegen heel veel jongens die nu als prof in de Eredivisie of in het buitenland spelen. Ikzelf moest het hebben van hard werken.

Sinds zijn GLORY-debuut in mei vorig jaar vocht Osaro al zes keer. Zijn cijfers zijn indrukwekkend: vijf zeges, één verliespartij."", is wat hij daar over zegt."Ik heb tegenover kickboksers gestaan die klappen kunnen geven én krijgen, die het dubbele aan ervaring hebben. Maar ik heb van ze gewonnen op knock-out. Dat is geen toeval als je het mij vraagt."

Tussen het kickboksgeweld door gebruikt de 1,98 meter lange Osaro zijn jeugdervaringen én de levenslessen van zijn moeder om de jeugd van nu te inspireren. Hij werkt als jongerencoach en straathoekwerker in onder meer Zeewolde.

