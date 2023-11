Overlast door storm Ciarán in Frankrijk en VK, later code oranje voor westen Nederland

Ook in Frankrijk gelden vrijwel langs de gehele kust waarschuwingen. Het treinverkeer in Bretagne, Normandië, Pays de la Loire, Hauts-de-France en Centre-Val de Loire is stilgelegd. Verkeersminister Clément Beaune heeft inwoners van verschillende regio's opgeroepen de auto niet te gebruiken. Langs de Nederlandse kust waait het al flink en in de loop van de ochtend kan het oplopen tot windkracht 9. Ook wordt veel regen verwacht.

