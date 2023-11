Ajax-optimisme na eerste werkdag van Van 't Schip: 'Hamerde daar erg op'

"Hij hamerde heel erg op het teamgevoel. Dat vond ik heel positief", gaat Van den Boomen verder over Van 't Schip, die dinsdag zijn eerste training leidde bij Ajax."Hij heeft heel veel gepraat over hoe je als individu in een team beter kan presteren. Ik denk dat het bij ons zeker iets is waar we aan moeten werken. De discipline die hij in de besprekingen uitstraalde, dat is wel waar we naar op zoek zijn.

Van den Boomen hoopt daarnaast dat Van 't Schip de nadruk zal leggen op balbezit."Ik denk dat we Ajax gewoon terug moeten krijgen, dus we moeten lef tonen en vooruit spelen. En als we de bal verliezen, moeten we hem snel terug hebben. De linies moeten dan kort op elkaar staan, maar wel vooruit en niet achteruit, zoals we de laatste tijd best vaak hebben gespeeld."

Dat Ajax de komende weken een ogenschijnlijk iets makkelijker programma heeft, moet daar ook aan bijdragen. Donderdag moet de eerste zege geboekt worden, tegen FC Volendam."Dat is heel belangrijk. De positiviteit moet terugkomen in de groep en op de club."Van den Boomen 'geïrriteerd' vanwege rol als rotatiespeler: 'Kan dit Ajax helpen'

