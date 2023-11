Generator ziekenhuis Gaza uitgevallen • Biden: 'Pauze nodig'

Het ziekenhuis kan nog gebruikmaken van een noodgenerator maar koelsystemen in het mortuarium en sommige zuurstof-apparaten kunnen niet meer worden gebruikt. 'Als we geen brandstof krijgen in de komende dagen, ontstaat een rampsituatie', zegt Atef Al Kahlout, de baas van het ziekenhuis. Sinds het uitbreken van de oorlog komt er nauwelijks brandstof binnen, Israël is huiverig om het toe te laten omdat Hamas die zou kunnen innemen.

