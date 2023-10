UniBoost: 50x je inzet voor zege van Feyenoord op Twente!

Unibet biedtDe welkomstactie is beschikbaar voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder. Bij de actie moet een keuze worden gemaakt tussen FC Twente en Feyenoord. De odd voor een zege van het team naar keuze wordt vervolgens verhoogd naar liefst- Doe een storting, snel en eenvoudig via iDeal.De maximale inzet bij deze actie is 1 euro.

Het laatste puntenverlies van Feyenoord in de competitie dateert van 20 augustus, toen met 2-2 werd gelijkgespeeld op bezoek bij stadgenoot Sparta. Vervolgens kwam het team van Arne Slot volledig op stoom. Vorig weekend won Feyenoord nog overtuigend met 4-0 van Vitesse. Woensdagavond maakte de kampioen indruk in de Champions League. Na een zege op Celtic in De Kuip werd ook de tweede thuiswedstrijd in de groepsfase gewonnen, met 3-1 tegen Lazio.

FC Twente hoopt zo lang mogelijk te blijven aanhaken in de top. De Tukkers gaven vorige week uit tegen Heracles een 0-2 voorsprong uit handen, het was een smet op een verder uitstekende seizoenstart. Zie jij FC Twente winnen of denk jij dat de zegereeks van Feyenoord een vervolg krijgt? Beleef de clash met extra spanning door mee te spelen met de welkomstactie (24+) van Unibet.Giménez gaat de wereld over: 'Kan hij nog voor Argentinië spelen?' headtopics.com

Hammarby hekelt rol van FC Twente tijdens rellen eind juli: 'Catastrofaal slecht'De veiligheidsmanager van Hammarby, Göran Rickmer, heeft in de Lundh-podcast keihard uitgehaald naar FC Twente. Volgens Rickmer is de club uit Enschede op het gebied van veiligheid flink tekortgeschoten tijdens de Conference League-wedstrijd in de Grolsch Veste. Lees verder ⮕

Wieffer & Zerrouki: van FC Twente Onder-19 naar domineren in de Champions LeagueLees meer Lees verder ⮕

Steijn krijgt steun uit FC Twente-hoek: 'Triest hoe hij werd afgemaakt'Lars Unnerstall springt in de bres voor Maurice Steijn. De keeper van FC Twente werkte met de opgestapte Ajax-trainer bij VVV-Venlo en hield daar een goed gevoel aan over. Lees verder ⮕

'Ik heb de ene geweldige club, Feyenoord, verruild voor een andere geweldige club'Marino Pusic heeft voor het eerst als trainer van Shakhtar Donetsk gesproken over zijn hectische week. Maandag was hij nog de rechterhand van Feyenoord-trainer Arne Slot, woensdagavond stond hij als hoofdtrainer langs de lijn tegen FC Barcelona (2-1 verlies). Lees verder ⮕

Italiaanse grootheid geïmponeerd door Feyenoord: 'Gingen 150 kilometer per uur'Arrigo Sacchi, de man die als trainer nationale en internationale successen boekte met AC Milan, schrijft in zijn column in La Gazzetta dello Sport lovende woorden over Feyenoord. De Rotterdammers wisten op dinsdagavond Lazio Roma in de eigen Kuip met 3-1 te verslaan en maakten indruk op Sacchi, die niet te spreken is over Lazio. Lees verder ⮕

Neuspleister Feyenoord-spits Santiago Giménez: placebo of werkt het echt?Feyenoord-spits Santiago Giménez is on fire: hij rekende gisteren in zijn Champions League-debuut hoogstpersoonlijk af met Lazio Roma. De Mexicaan was verantwoordelijk voor twee van de drie Rotterdamse doelpunten. Lees verder ⮕