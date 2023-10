Italiaanse grootheid geïmponeerd door Feyenoord: 'Gingen 150 kilometer per uur'

26-10-2023

Arrigo Sacchi, de man die als trainer nationale en internationale successen boekte met AC Milan, schrijft in zijn column in La Gazzetta dello Sport lovende woorden over Feyenoord. De Rotterdammers wisten op dinsdagavond Lazio Roma in de eigen Kuip met 3-1 te verslaan en maakten indruk op Sacchi, die niet te spreken is over Lazio.