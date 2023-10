Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit Gent

Politicus Thierry Baudet is voor aanvang van een lezing op de Universiteit Gent op zijn hoofd geslagen. Dat melden Belgische media. Nieuwssite VRT schrijft dat de dader Baudet heeft geslagen met een opvouwbare paraplu. Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter was bij het incident. Op een video die hij heeft gedeeld op X is te zien dat de FVD-leider door een voorwerp wordt geraakt op het moment dat hij het gebouw van de universiteit binnenloopt.

Het is onduidelijk of Baudet gewond is geraakt; de lezing is wel doorgegaan. Volgens de VRT ging die iets na 20.00 uur van start voor een publiek van zo'n 300 mensen. Voorafgaand aan het bezoek van Baudet aan de Gentse universiteit was er al gedoe over de lezing, die was georganiseerd door de conservatieve studentenvereniging KVHV. De universiteit zag de lezing liever niet doorgaan vanwege incidenten met eerdere gastsprekers.

Lees verder:

NOS »

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij lezing op Universiteit GentDe politicus zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Baudet op het hoofd geslagen voorafgaand aan lezing universiteit GentForum voor Democratie-leider Thierry Baudet is geslagen voorafgaand aan een lezing op de Belgische universiteit Gent. Baudet werd bij de ingang van het universiteitsgebouw opgewacht door een man. Hij kreeg een harde klap op het hoofd met een paraplu. Lees verder ⮕

'Israël gaat VN-medewerkers visa weigeren' • Universiteit Utrecht waarschuwt voor verharding debatVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Kiesraad: uitspraken Baudet over volmachten onwenselijkDe FvD-leider riep onlangs zijn achterban op via een volmacht een stem uit te brengen. Of dit een strafbaar is, is het aan het OM, zegt de Kiesraad. Lees verder ⮕

Meer ruis in communicatiesystemen door apparaten gebruik van mensenRadioruis zorgt voor problemen in communicatiesystemen. De 77-jarige Koos Fockens deed daar onderzoek naar om nog grotere problemen te voorkomen en promoveerde vorige week aan de Universiteit Twente. Hij schuift aan in Villa VdB. Lees verder ⮕

Trein rijdt dit station in twee maanden 47 keer voorbij: 'Kan niet anders'De trein sloeg station Tilburg Universiteit precies 47 keer over in twee maanden tijd. Dat bevestigt de NS. Het doel is om vertraging in te halen, maar het is een bittere pil voor veel studenten. 'Heel irritant', reageert een student. Lees verder ⮕