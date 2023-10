Neuspleister Feyenoord-spits Santiago Giménez: placebo of werkt het echt?

Is zijn ongekende rendement toe te schrijven aan de pleister over zijn neus, of is er sprake van een placebo-effect?

KNO-arts Tom van der Laan van het UMC Groningen zegt in Villa VdB dat het zeker effect kan hebben, maar dat het er vanaf hangt op welke neus je hem plakt:"Het is normaal dat wanneer je steviger door je neus in- en uitademt, je vacuüm trekt in je neusholte en daardoor kans hebt dat het zachte gedeelte van de neus naar binnen komt. De opening van de neus wordt dan kleiner. Wat je met zo’n pleister eigenlijk doet, is dat je invallen tegen gaat.

Of de sportieve prestaties van Giménez samenvallen met het gebruik van de pleister, valt nog maar te bezien:"Boven een bepaald inspanningsniveau zal de mond altijd open gaan en ga je door je mond adem halen", aldus Van der Laan."Maar als het prettig voelt -en ik kan me best voorstellen dat het subjectief fijn voelt, dat je toch net een wat meer open ademweg hebt- dan doet het zeker geen kwaad. headtopics.com

Alleen al het idee hebben dat het werkt, kan volgens de KNO-arts best helpen:"Het placebo-effect, of het subjectieve idee dat het beter is, kan ook tot betere prestaties leiden, alleen maar door het verhoogde vertrouwen.

Nederland Headlines

Lees verder:

NPORadio1 »

Helpt neuspleister Feyenoord-spits Giménez?Feyenoord-spits Santiago Giménez is on fire: hij rekende gisteren in zijn Champions League-debuut hoogstpersoonlijk af met Lazio Roma: de Mexicaan was verantwoordelijk voor twee van de drie Rotterdamse doelpunten. Lees verder ⮕

'Santiago Giménez wordt voor Feyenoord de recordtransfer'Lees meer Lees verder ⮕

| De Kuip ontploft na openingsgoal Giménez tegen LazioSantiago Giménez scoort bij zijn Champions League-debuut voor Feyenoord tegen Lazio. Lees verder ⮕

| De Kuip ontploft bij openingsgoal Giménez tegen LazioSantiago Giménez scoort bij zijn Champions League-debuut voor Feyenoord tegen Lazio. Lees verder ⮕

Feyenoord-spits Giménez fit voor duel met Lazio, Stengs mogelijk in plek MintehSantiago Giménez heeft zaterdag geen blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Vitesse (4-0-winst). De 22-jarige aanvaller viel tegen de Arnhemse club uit, maar kan woensdag tegen SS Lazio in de Champions League gewoon in de basis beginnen. Lees verder ⮕

Feyenoord-spits Giménez fit voor duel met Lazio, Stengs mogelijk op plek MintehSantiago Giménez heeft zaterdag geen blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Vitesse (4-0-winst). De 22-jarige aanvaller viel tegen de Arnhemse club uit, maar kan woensdag tegen SS Lazio in de Champions League gewoon in de basis beginnen. Lees verder ⮕