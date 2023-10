Tientallen Priscilla's melden zich bij Leiden Film Festival

Het festival in Leiden maakte de actie eerder deze week bekend via sociale media. Sindsdien hebben zich al ruim twintig Priscilla's gemeld."We gaan tot het einde van het festival door met de actie", laat een woordvoerder weten.

Een tweede actie, rond de Franse misdaadkomedie Yannick, leidt overigens tot minder reacties. Alle Yannicks die zich bij het festival melden, mogen gratis naar een vertoning van de film over een bizarre gijzeling in een theater. Voor deze film heeft zich pas één Yannick gemeld."Maar ook in dit geval mogen Yannicks met interesse zich nog ruim een week blijven melden", aldus de organisatie.

De 18e editie van het Leiden International Film Festival ging donderdagavond van start. Sinds haar oprichting in 2006 is LIFF uitgegroeid tot een van de grootste filmfestivals van Nederland met tegen de 50.000 bezoekers per jaar. Het elfdaagse festival heeft een programma van meer dan honderd films, waaronder voornamelijk Nederlandse en Europese premières. headtopics.com

