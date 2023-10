Advocaat van belager Tim Hofman reageert op 'zeer onwenselijke' BOOS-aflevering

Zo noemt ze het 'zeer onwenselijk' dat Tim nu al het strafdossier met het grote publiek heeft gedeeld.vertelt de advocaat dat het team van het online programma onterechte conclusies heeft getrokken in de aflevering, die vervolgens 'meteen de media ingeslingerd' zijn. In deze aflevering, waarin Tim vertelt wat hij in het dossier heeft gelezen, zou de presentator hebben gezegd dat de bewaker de tas met wapens van de verdachte heeft ingenomen.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat de man wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. De verdachte moet eind dit jaar voor de rechter verschijnen. De eerste inleidende zitting vindt plaats op 20 december.

