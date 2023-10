Belgische die stenen 'stal' uit Turkije mag na anderhalve maand naar huis

Een Belgische vrouw die anderhalve maand vastzat in Turkije omdat ze drie stenen wilde meenemen uit het land, mag terug naar België. Dat heeft een Turkse rechter bepaald. Ze kan wel nog een straf krijgen. De Vlaamse Kim (28) was in september op vakantie in Antalya en wilde het vliegtuig terug naar huis nemen. Op het vliegveld trof de douane drie stenen aan in de koffer van haar en haar vriend. 'Ze wilden weten of we die uit een museum hadden meegenomen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt hier ook voor op de reisadviespagina van Turkije. Omdat de autoriteiten bepaald hebben dat de drie stenen waren gestolen, hangt Kim vijf tot twaalf jaar cel boven het hoofd voor smokkel. Daarnaast riskeert ze een celstraf van zes maanden tot vijf jaar omdat ze de stenen niet had afgegeven, schrijft Het Laatste Nieuws. Haar advocaat pleit voor vrijspraak.

