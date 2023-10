Baudet op het hoofd geslagen voorafgaand aan lezing universiteit Gent

Het gaat naar omstandigheden goed met Baudet, laat een woordvoerder van Forum voor Democratie weten aan RTL Nieuws."Toen hij werd geslagen, is de aanvaller overmeesterd door omstanders en overgedragen aan de politie."Baudet is in Gent op uitnodiging van een conservatieve studentenvereniging. Hij geeft er vanavond een lezing over de 'ondergang van Europa' in de UGent.

Over de lezing was op voorhand al veel te doen. De universiteit probeerde die tevergeefs tegen te houden, omdat de veiligheid niet zou kunnen worden gewaarborgd.Matt Holloway, de broer van de in 2005 vermoorde Natalee Holloway, is er niet van overtuigd dat Joran van der Sloot (36)…De BLVD Podcast #44: een verjaardag in vier quotes

We hebben iets te vieren deze week: De BLVD Podcast bestaat één jaar. Rob en Luuk blikken terug op de vorige 43…Gesprekken acteurs en studio's uitgesteld tot donderdag

Kiesraad: uitspraken Baudet over volmachten onwenselijkDe FvD-leider riep onlangs zijn achterban op via een volmacht een stem uit te brengen. Of dit een strafbaar is, is het aan het OM, zegt de Kiesraad. Lees verder ⮕

Van Bommel heeft CL-overwintering met Antwerp al uit het hoofd gezetBekijk hier de samenvatting van het duel tussen Royal Antwerp en FC Porto in de groepsfase van de Champions League. Lees verder ⮕

De pompoenen kunnen uit de kast: zo maak je jezelf én je huis klaar voor HalloweenVroeger kon je misschien nog wegkomen om naar een Halloween-feestje te gaan met een wit laken over je hoofd en keihard 'boe' te roepen. Tegenwoordig verwachten we toch wel iets meer creativiteit. Ook dit jaar zijn er weer een heel wat nieuwe trends. Lees verder ⮕

Niek Roozen gooit blote billen Waldemar Torensta in strijd voor het perfecte plaatjeIn een nieuwe aflevering van 'Het Perfecte Plaatje' staat de opdracht in het teken van het menselijk lichaam en miniatuurfotografie. Niek Roozen (26) heeft meteen de perfecte opstelling voor de foto in zijn hoofd, maar of Waldemar Torenstra (49) net zo enthousiast is over Nieks idee... Lees verder ⮕

