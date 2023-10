Kinderafdelingen ziekenhuizen Utrecht en Leiden gaan samenwerken

Kinderhartchirurg Bram van Wijk uit Utrecht en kindercardioloog Arno Roest uit Leiden zijn te gast in de studio van

Kinderhartchirurg Bram van Wijk uit Utrecht en kindercardioloog Arno Roest uit Leiden zijn te gast in de studio van

Lees verder:

NPORadio1 »

Kinderhartcentra Leiden en Utrecht bundelen krachten en bieden minister alternatief planDe UMC's van Utrecht en Leiden en Amsterdam willen de impasse over het concentreren van hartzorg doorbreken met een nieuw samenwerkingsverband. Lees verder ⮕

Leiden Film Festival trapt af met nieuwe film van Nicolas CageDe 18e editie van het Leiden International Film Festival gaat donderdagavond van start. In de Stadsgehoorzaal in Leiden wordt als opening de nieuwe film Dream Scenario met Nicolas Cage vertoond. In de film speelt de Amerikaanse ster een professor die opeens op onverklaarbare wijze in de dromen van alle mensen op aarde verschijnt. Lees verder ⮕

Almere City-directeur verwonderd: 'Verhalen Zijerveld gingen eigen leven leiden'John Bes, de algemeen directeur van Almere City FC, heeft de media-hetze tegen sportpsychologe Annemieke Zijerveld met veel verbazing aanschouwd. Volgens de bestuurder gingen de afgelopen dagen veel verhalen rond die niet klopten. Lees verder ⮕

Clubpsycholoog Almere weer aan het werk: ‘Verhaal Is eigen leven gaan leiden’Annemieke Zijerveld hervat woensdag haar werkzaamheden bij Almere City. Vorige week deed de clubpsycholoog nog een stap terug bij de promovendus, na een veelbesproken interview bij de Perstribune op Radio 1, waarin ze stevige kritiek uitte op de inmiddels ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn en zijn staf. Lees verder ⮕

Clubpsycholoog Almere weer aan het werk: ‘Verhaal Is eigen leven gaan leiden’Annemieke Zijerveld hervat woensdag haar werkzaamheden bij Almere City. Vorige week deed de clubpsycholoog nog een stap terug bij de promovendus, na een veelbesproken interview bij de Perstribune op Radio 1, waarin ze stevige kritiek uitte op de inmiddels ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn en zijn staf. Lees verder ⮕

Almere City-directeur: 'Zijerveld nooit op non-actief, ging eigen leven leiden'John Bes, de algemeen directeur van Almere City FC, heeft de media-hetze tegen sportpsychologe Annemieke Zijerveld met veel verbazing aanschouwd. Volgens de bestuurder gingen de afgelopen dagen veel verhalen rond die niet klopten. Lees verder ⮕