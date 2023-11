Spaanse bond voert verouderde selectie in: fraai jubileum gaat in rook op

'Er was een of ander computerprobleem, zo werd me vooraf verteld', legde de Spaanse bondscoach Montse Tomé na de 7-1 zege uit. 'Ik moest me aanpassen aan de situatie.' Volgens Spaanse media zette een bondsmedewerker de selectie voor de wedstrijd tegen Italië van afgelopen vrijdag opnieuw in het systeem. In duel, eveneens in de Nations League, was Paredes niet inzetbaar wegens een blessure. Voor de wedstrijd tegen Zwitserland was de verdediger hersteld. De Spaanse bond constateerde de fout te laat en moest tegen het Alpenland vasthouden aan de oude selectie.

Na Alexia Putellas en Jennifer Hermoso had Paredes pas de derde Spaanse kunnen worden die de kaap van honderd interlands rondt.Ongelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick Boys - NAC

