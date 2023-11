Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Rubiales voor drie jaar geschorst

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales voor drie jaar geschorst.

Rubiales lag onder vuur nadat hij Jennifer Hermoso, aanvoerder van het Spaanse voetbalelftal, na de gewonnen WK-finale vorige maand vol op de mond had gekust. (later meer)

Spaanse media eensgezind over Bellingham: 'Grootste voetbalimpact in geschiedenis'Jude Bellingham was zaterdag de gevierde man in de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid. De middenvelder onderscheidde zich met twee goals en in Spanje kan men niet geloven wat de twintigjarige Engelsman allemaal laat zien.

Rubiales voor drie jaar geschorst door de FIFA vanwege kus

Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoekVinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal.

Ouders Liverpool-voetballer Luis Díaz in Colombia ontvoerd, moeder geredDe vader van de voetballer is nog in handen van de ontvoerders.

