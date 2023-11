'Selectie uit kritiek op aanpak Ten Hag: groepssfeer lijdt onder harde werkwijze'

Zo zou de ruzie van Ten Hag met Sancho ook een negatieve invloed hebben op de groep. De twee gingen openlijk in discussie over de trainingsarbeid van de Engelsman en het feit dat hij geen excuses aan wilde bieden voor zijn uitspraken over Ten Hag. Sancho blijft buiten de selectie totdat hij sorry heeft gezegd tegen de Nederlander, maar de aanvaller is wel erg geliefd binnen de selectie. Vorig jaar was Ten Hag ook al resoluut tegenover Cristiano Ronaldo, die besloot te vertrekken bij de club.

