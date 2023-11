Britse minister verwacht dat grens Gaza vandaag opengaat • 'Vier doden bij invallen op Westoever'

Op beelden van de grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte is te zien dat een groep mensen de grenspoort aan de Palestijnse kant zijn gepasseerd en doorlopen naar de Egyptische grenspost. Ook auto's rijden de Palestijnse grenspoorten door. Het is niet duidelijk of de mensen en voertuigen Egypte worden binnengelaten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Nederlandse hulporganisaties boos op kabinet na VN-stemonthouding over GazaNederlandse hulporganisaties waaronder Save the Children slaan de handen ineen en gaan vrijdag in gesprek met demissionair minister-president Rutte. Ze zijn er verontwaardigd over dat het kabinet zich heeft onthouden van stemmen bij een VN-resolutie over humanitaire hulp en een staakt-het-vuren in Gaza.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand GazaDe verantwoordelijkheid van het kabinet stopt niet met het geven van geld, stellen ze. 'Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor onze hulpverlening.'

Bron: NOS | Lees verder ⮕