Schaamte bij PEC: 'Dit is het op één na pijnlijkste moment in mijn loopbaan'

PEC begon woensdagavond uiterst matig tegen AFC. Hoofdtrainer Johnny Jansen was dan ook absoluut niet te spreken over het optreden van zijn ploeg en dat maakte hij na de eerste helft duidelijk. 'Na de rust zie je dan wel dat de jongens het weer oppakken. In de eerste tien minuten dan, want daarna zie je het ook weer wegebben.'Jansen gaf aan dat er vooral schaamte overheerst bij zijn ploeg.

