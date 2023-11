Nederlandse goals in League Cup: Kluivert scoort na openingstreffer Gakpo

Zijn goal werd uiteindelijk wel weer tenietgedaan door Liverpool, dat met 1-2 wist te winnen.F1 Power Rankings | Verstappen moet toppositie delen met deze coureur

VOETBALZONENL: Kudus scoort bij vernedering Arsenal; ook Gakpo en Kluivert trefzeker in EFL CupLiverpool heeft woensdagavond de kwartfinale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij AFC Bournemouth met 1-2. Cody Gakpo opende de score, en namens de thuisploeg scoorde Justin Kluivert. Verder won Chelsea met 2-0 van Blackburn Rovers en schakelde West Ham United verrassend Arsenal uit: 3-0.

