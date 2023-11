'Russische aanval op Oekraïense raffinaderij, brand geblust'

Volgens de hoogste militaire bestuurder in de regio is de brand inmiddels geblust en is de situatie onder controle. De raffinaderij zou niet in bedrijf zijn geweest op het moment van de aanval. De olie-installatie is sinds het begin van de oorlog geregeld doelwit geweest van de Russen. In totaal zouden er afgelopen nacht 20 Russische Shahed-drones zijn afgevuurd, waarvan er volgens Oekraïne 18 zijn onderschept. Ook is er sprake van een afgevuurde raket, ook die zou zijn onderschept.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: 'Weer meer Russische militairen naar Bachmoet' • Oekraïne beschoten met drones en rakettenIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Commerciële drones steeds belangrijker voor OekraïneIn de oorlog in Oekraïne spelen drones een steeds belangrijkere rol. Gisteren zou Rusland 36 Oekraïense drones hebben neergehaald, boven de Zwarte Zee en de Krim, zo meldt het Russische ministerie van Defensie. En aan Oekraïense kant zijn het niet zelden burgers die zelf zulke gevechtsdrones bouwen. Daarover onze verslaggever Michiel Driebergen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Van IT'er naar wapenleverancier: in Oekraïne bouwen burgers massaal drones voor het legerAan de frontlijn van de oorlog in Oekraïne spelen drones een steeds belangrijkere rol. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat Rusland gisteren 36 Oekraïense drones zou hebben neergehaald boven de Zwarte Zee en boven de Krim. Aan Oekraïense kant zijn het niet zelden burgers die zelf zulke gevechtsdrones bouwen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Oekraïense corruptiebestrijder optimistisch: 'Er is een revolutie gaande'Volgens Daria Kalenjoek zet Oekraïne grote stappen in de corruptiebestrijding. 'Ook mensen dichtbij Zelensky worden aangepakt.'

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Oekraïense corruptiebestrijder optimistisch over aanpak corruptieDe belangrijkste anti-corruptie-activist van Oekraïne is in Nederland. Daria Kalenjoek hield gisteravond de Oktoberlezing van kennisplatform Raam op Rusland. Corruptie is een groot thema in Oekraïne. De afgelopen maanden kwam een aantal grote corruptieschandalen aan het licht, onder meer bij het ministerie van Defensie.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Oekraïense vluchtelingen in Coevorden verhuizen naar een woonwijkIn Coevorden komt een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕