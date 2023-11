Nieuwe regels voedselexport uit Oekraïne • Staatsopera Charkiv wil optreden in kelder

Toen Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, werden alle grote evenementen in de stad, die vlak bij de grens met Rusland ligt, verboden. Charkiv is regelmatig het doelwit van Russische raketten, die vanwege de korte afstand al kunnen inslaan voordat de luchtalarmsirene zelfs maar is afgegaan. De staatsopera en het ballettheater hopen van het stadsbestuur toestemming te krijgen om geregeld optredens te organiseren in de kelder van het gebouw, die in wezen dienst doet als schuilkelder.

