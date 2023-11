Passagiers uit Israël bedreigd in Dagestan • Aanklager Internationaal Strafhof bij grensovergang Gaza

In de Russische autonome republiek Dagestan is de luchthaven van de hoofdstad Machatsjkala gesloten vanwege anti-Joodse protesten. Betogers bestormden de luchthaven toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. Op beelden is te zien hoe het vliegveld wordt overgenomen door demonstranten, en passagiers terug het vliegtuig in vluchten. Ook zouden demonstranten auto's controleren die de luchthaven verlaten.

Gisteren demonstreerde een menigte in een andere stad in Dagestan, Chasavjoert, voor een hotel dat volgens geruchten 'vol Joden' zat. De menigte eiste dat de gasten zich lieten zien. Toen dat niet gebeurde, begonnen ze het hotel te bekogelen met stenen. Een afvaardiging van de betogers mocht het hotel in om te zien dat er geen Joden waren. Op het centrale Leninplein in Machatsjkala was gisteren ook een anti-Israëlisch protest.

