Aanklager Strafhof bij grensovergang Gaza • 6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie Den Haag

Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Libanon. Dat was het antwoord op afvuren van tien raketten op Israël, zegt het leger.

Een zo'n raket kwam neer op een huis in de Israëlische plaats Kiryat Shmona, dicht bij de grens met Libanon. Dat richtte schade aan, maar er vielen geen slachtoffers.

6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag • 'Evacuatie al-Quds-ziekenhuis onmogelijk'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Wanhoop groot in tentenkamp Gaza • 'Evacuatiebevel ziekenhuis Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Dodental Gaza loopt op naar meer dan 8000' • Wanhoop groot in tentenkamp GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕