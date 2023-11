Perez en Been kraken Ajax-dissonant: 'Hij voelt zich te goed en te groot'

tegen PSV (5-2) geen goede beurt gemaakt. ESPN-analisten Mario Been en Kenneth Perez maken gehakt van de Argentijnse verdediger, die in Eindhoven als linksback speelde.."We hebben het vaak over de aankopen van Mislintat, maar dit kan gewoon niet. Op Ajax-niveau is dit gewoon veel te weinig. Hij wordt geraakt in zijn gezicht en maakt twaalf rollen..."

Been vervolgt:"Avila wist niet wat er gebeurde en wat mij met name opviel: hij had ook niet de intentie had om het weer goed te maken. Hij stopte er gewoon mee. In de slotfase werd hij uit zijn lijden verlost door Anass Salah-Eddine. Kies dan voor hem, gewoon een simpele Nederlandse back die tenminste weet wat hij moet doen."Perez is het roerend eens met zijn collega."Ik heb het gevoel dat Avila zich te goed en te groot voelt om linksback te spelen.

De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. Lees verder ⮕

Vink kritisch op Ajax-doelpuntenmaker: 'Bijna schandalig, dat hij die miste'Kees Kwakman en Marciano Vink zijn onder de indruk van het spel dat Ajax in de eerste helft liet zien tegen PSV. De twee zagen ook wat irritatie bij Brian Brobbey na zijn goal, nadat de spits eerder twee grote kansen om zeep hielp. Lees verder ⮕

Bonno is voor PSV en Yvonne voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV. Lees verder ⮕

