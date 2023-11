Wereldgoal Willems en Funke on fire: Bekijk nu aflevering 8 van Onze Club

VOETBAL - ACV blijft maar winnen in de Tweede Divisie. De formatie van trainer Ruud Jalving won gisteren voor de derde keer op rij (bij ADO'20) en klimt daardoor naar plek 4. In Onze Club uiteraard de beelden van de hoogst spelende Drentse amateurclub. Maar er is veel meer te zien in aflevering 8 van seizoen 12. Wat te denken van de weergaloze treffer van VKW'er Anjo Willems in het uitduel tegen SVBO in de 1e klasse J.

Beide ploegen hebben 9 punten behaald uit de eerste vier wedstrijden en dus is de inzet voorlopig 'aan- of afhaken'. Ook zijn er beelden van de Emmer-derby in de 5e klasse F van het zaterdagvoetbal tussen SC Angelslo en Bargeres. De thuisclub staat 3e, terwijl de bezoekers de nog ongeslagen status hopen te verlengen. De uitzending wordt afgesloten met de kraker in de 5e klasse D van het zondagvoetbal tussen GKC en SVBC, de nummer 1 tegen de nummer 2 met een hoofdrol voor Tim Funke.

Wereldgoal van hattrickheld Kane hoogtepunt van achtklapper BayernLees meer Lees verder ⮕

Bayern scoort in duel met 3 rode kaarten 8 (!) keer na rust; wereldgoal KaneBayern München heeft zaterdag in een knotsgek duel geen spaan heel gelaten van SV Darmstadt 98. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kwam al vroeg met tien man te staan na een rode kaart voor Joshua Kimmich, maar Klaus Gjasula en Matej Maglica kregen namens de bezoekers nog voor rust ook rood. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Zerrouki start tegen oude club TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Paleoklimatologie: wat we nu leren van aloude klimaatveranderingenDat het klimaat door ons toedoen veranderd is allang niet meer omstreden. Afgelopen week werd bekend dat de ijsmassa op West-Antarctica ongeacht onze beste inspanningen zal afsmelten en voor een grote stijging van de zeespiegel zal zorgen. Maar wie onze podcast ‘Zo klonk Nederland’ beluistert weet ook dat klimaatverandering van alle tijden is. Lees verder ⮕

