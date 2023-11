Opvolger van hartstochtelijk uitgefloten Lukaku beslist Inter-Roma

Uitgerekend Marcus Thuram, de spits die afgelopen zomer werd binnengehaald als de opvolger van de naar Roma vertrokken Romelu Lukaku, zorgde ervoor dat Inter nog minstens een week bovenaan blijft staan in de Serie A.Alle ogen voor deze wedstrijd waren gericht op Lukaku, die vorig seizoen met Inter de Champions League-finale haalde, maar vervolgens sprak met AC Milan en Juventus en uiteindelijk bij Roma belandde.

Toch vonden nog behoorlijk wat fluitjes hun weg naar het stadion. Een deel daarvan werd ingenomen, een deel ook niet. Toen Lukaku het veld betrad, was er alsnog een behoorlijk fluitconcert hoorbaar. De spits van Roma reageerde met een sarcastisch applaus naar de Curva Nord.Het was niet alleen een bijzondere wedstrijd voor Lukaku, maar ook voor Roma-coach José Mourinho, die in 2010 nog met Inter de Champions League won.

Direct na de thee liet Thuram zich opnieuw zien met een kopbal, ditmaal ging zijn inzet over, voordat Yann Sommer aan de overkant een goal van Bryan Cristante voorkwam. Dat was een zeldzame kans voor Roma, dat vooral moest verdedigen in Milaan. Inter beukte op de deur en vond negen minuten voor tijd de treffer waar het recht op had. Op aangeven van Federico Dimarco tikte Thuram de 1-0 binnen. headtopics.com

