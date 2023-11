Fans Marseille stenigen spelersbus: bebloede Grosso moet direct naar eerste hulp

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden.

Grosso is bij het Stade Vélodrome aangekomen met een bebloed gezicht, zo bevestigen diverse Franse media. Op beelden die rondgaan is te zien hoe ruiten van de spelersbus zijn ingegooid. Het lijkt te gaan om stenen, al houden lokale media het vooralsnog op projectielen.

Shameful behaviour and seemingly a recurring theme across French football too. Think Lyon would call for the suspension of the match. Grosso bandaged up.'explodeerden' verschillende ramen in de bus. Scherven van de ramen zijn in het gezicht van Grosso beland. De oefenmeester werd ondersteund door twee stafleden en direct naar de eerste hulp begeleid.Naar verluidt zijn de spelers van Lyon dusdanig in shock dat zij niet meer bereid zijn te spelen. headtopics.com

Je verwacht het niet... Marseille heeft de veiligheid bij thuiswedstrijd echt zó vaak niet op orde. Het komt af en toe in het nieuws, maar dat is het topje van de ijsberg, in het echt is het nog 10x erger...Vroeger vond ik Marseille door het schitterende tenue en stadion en spelers als Drogba, D. Cisse en Ribery echt een schitterende club. Maar die club heeft echt de meest verschrikkelijke "supporters".

Fans Marseille stenigen spelersbus: trainer Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Fans Marseille stenigen spelersbus: trainer Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Bizarre taferelen in Marseille: bus Lyon aangevallen, trainer bebloed in gezichtZondagavond staat in de Ligue 1 het beladen duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon op het programma. Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Lyon een bizar ontvangst bij het Stade Vélodrome. De spelersbus werd aangevallen en trainer Fabio Grosso werd in zijn gezicht geraakt. Lees verder ⮕

Jake Paul ziet Jutta Leerdam voor het eerst wedstrijd schaatsen in ThialfDe Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Paul voorspelde ook Leerdam haar eindtijd op de 500 meter. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Voor het eerst geeft Hurry-Up beide punten mee naar BelgiëHet Belgisch gebulder kon Hurry-Up na de 25-26 nederlaag zien als compliment, maar daarmee krijgt de Zwartemeerse BENE-Leagueclub de ongeslagen status in eigen huis niet terug. Lees verder ⮕