Lozano weer oude Lozano: opvolger Van Bommel met hattrick tegen Ajax

Met zijn drie treffers trad hij in de voetsporen van Mark van Bommel.De huidige hoofdtrainer van Antwerp FC was op 20 maart 2005 de laatste PSV'er geweest met een hattrick tegen Ajax. Het werd destijds 0-4, bij het debuut van Danny Blind op de bank bij de Amsterdammers. Zondag was het verschil 'maar' drie treffers: 5-2.

'In de eerste helft waren we niet geconcentreerd. Gelukkig konden we het omdraaien. Het was een geweldige wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander', sprak Lozano tegen ESPN. 'Vandaag hebben we denk ik de oude Lozano gezien, ik ben me aan het aanpassen aan het team.'Tijdens zijn persconferentie toonde Bosz zich niet in het minst verbaasd door de sterke wedstrijd van Lozano. Deed de trainer iets speciaals om de Mexicaan te activeren? 'Nee, dat heeft niks met mij te maken.

Tot zondag had Lozano alleen nog maar tegen Almere City FC gescoord. Nu staat de teller dus op vier Eredivisie-doelpunten, één meer dan zijn totaal voor Napoli in het voorbije Serie A-seizoen.Voetbal op tv: op deze zender is PSV - Ajax vanmiddag te zien headtopics.com

